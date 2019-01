Ramírez lleva el olfato de gol en la sangre

Y, sin embargo, Ramírez no cree que el historial lo haya ayudado a deshacerse de una etiqueta que no le hace justicia, pero que lleva con orgullo.

De todos los jugadores en el campo actual de USMNT, Ramírez es el único que no comenzó su carrera en un sistema de la MLS, mexicano o europeo. Tomó la ruta no convencional a través de las divisiones más bajas del fútbol americano, donde su reputación como máquina de anotación de goles lo ayudó a subir la escalera y ganar un lugar en la MLS.

Incluso ahora, mientras compite en el primer campamento del equipo nacional de Gregg Berhalter como entrenador, Ramírez cree que algunos todavía lo ven como un jugador de división inferior.

“Todavía lo uso como algo que me motiva cada vez que escucho eso. Incluso lo escuché ahora cuando me llamaron. ¿Puede hacerlo a este nivel? Es algo que es desafiante y motivador, y es algo que sucedió a lo largo de mi carrera. He aprendido a usarlo de la manera correcta”, comentó Ramírez.