Rafael Nadal va por la gloria en la final de Roland Garros

Rafael Nadal enfrenta a Dominic Thiem en busca de su 11° premio en Roland Garros. El español, diez veces campeón en París, va por un nuevo título ante el último jugador que lo venció sobre polvo de ladrillo.

Thiem, de nacionalidad austríaca, es uno de los pocos que han logrado ganarle a Nadal en esta superficie, donde el español es especialista.

Love this court, the most important in my career, these are amazing moments. Many thanks to all. Another final in Paris !!!!! #vamos

Impresionante esta pista, la más importante de mi carrera, momentos increíbles. Muchas gracias a todos! Otra final en Paris!!!!@rolandgarros pic.twitter.com/Z803HSCtVy

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 8, 2018