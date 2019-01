¿QUE SON LAS BOTINERAS?

TODO O NADA

Pero no todo es color de rosa en la vida de las botineras, vivir lejos de la familia y los afectos a veces es complicado.

Y hay siempre oportunidades para que aparezca otra botinera y te destrone, los jugadores viajan mucho, están en su plenitud física, aunque no siempre aptos para la fama y la fortuna

La definición de botinera en el diccionario castellano es: “Dicho de una res vacuna: de pelo claro con las extremidades negras”.

Otro significado de botinera en el diccionario es también: “Fabricante o vendedor de botines”.

Pero la nota de hoy se refiere a Botineras a las Musas que ayudan o entorpecen en la carrera de un jugador.

Desde la irrupción de Botineras como Pata Villanueva en la argentina, la mujer de el Conejo Tarantini, campeón mundial en 1978.

ESTAN EN TODOS LADOS

O Lucia Villalon novia de Chicharito en sus mejores momentos, y la reina de todas las Botineras, la mujer de David Beckham que ha estado con el en buenos y malos momentos, Victoria Beckham ayudo a crear la mega marca.

También existen hasta los “touch and go” de las que comienzan, las mas verdes, todas invierten tiempo y dinero en verse físicamente 100%.

Las botineras son las mujeres que salen o tienen relaciones sentimentales con los jugadores de futbol. Algunas hasta llegan a casarse con ellos o con varios, saltando de un estrellato a otro.

No son malas, pero saben defenderse, no son prostitutas, pero como Mata Hari saben usar sus bellezas, no son inteligentes, pero llegan a manejar carreras millonarias.

Las botineras son mujeres atractivas, que cultivan su físico y looks, cuyo principal objetivo es casarse con alguien de fama y dinero, para salir de compras y tener una forma de vida relajada, es la definición mas trivial.

MUNECAS DE PLASTICO

Las identifica una ardorosa pasión por la conquista de su príncipe futbolista. Pero el fenómeno no es de hoy, hay ejemplos en casi toda la historia del Futbol pero también en otros deportes.

Ni la Villalon ni la ex Spice Girl ni las Nara necesitaron embarazarse para acceder al lujo, aunque muchas tuvieron hijos con ellos, algunas siguen firmes otras no

Las botineras actuales novian unos meses, se pelean, hay escándalo mediático, pasan de mano en mano, y en cuanto pueden anuncian que están embarazadas.

Las mas perseverantes logran llevarlos el altar, y comenzar una vida nómada, pero con sus privilegios.

El arte de botinear también tuvo otras precursoras que rompían la regla. Xuxa fue botinera de Pelé, Victoria la Spice Girld del Golden Boy y Shakira la mujer de Gerard Pique

LAS REINAS DE LOS MEDIOS

Tanto auge tuvo el termino y su apogeo que se produjo en la argentina una serie llamada “Botineras”.

Fue una telenovela producida por Underground Contenidos y Telefe Contenidos, en asociación con Endemol Argentina.

Comenzó a emitirse el 24 de noviembre de 2009, por Telefe uno de los canales de TV con mas ratings en Argentina.

El equipo de guionistas hizo que se convirtiera en el programa más vistos de la tv argentina y se llevo a otros países.

Wanda Nara es la botinera por excelencia: se casó primero con Maxi López con quien tuvo tres hijos, jugador argentino famoso que sigue jugando en Europa

ESTAN EN TODAS LAS LIGAS

Y luego con Mauro Icardi, estrella del Inter, se fue a vivir a Europa, alienta desde la platea a su marido y ostenta con los lujos regalos que su pareja le hace y se ha convertido en su manager.

Sin embargo, ella tiene otra definición de lo que es “ser mujer de un jugador”.

La voluptuosa mujer utiliza las redes sociales para publicar todos los días, pero también se tomo el tiempo para explicar lo que es ser Botinera.

Su extenso texto en el que cuenta qué es ser botinera según ella, en el postéo se refiere al desarraigo que tiene que afrontar para seguir a su esposo y a la soledad que siente cuando él se va de viaje por trabajo o tiene que concentrar, o simplemente esta agotado para hacer nada.

“La verdadera mujer de un jugador es aquella que por amor deja a sus seres queridos, arma sus valijas y se va, sin saber a dónde ni hasta cuándo”, así se explayo a los medios argentinos

DE TODOS LOS COLORES

No solo es convivir con la fama y la fortuna, es pelearla cada día, es compartir la soledad con la ciudad donde uno vive, el club de su pareja y en algunos casos hasta con otras Botineras mas jóvenes.

Musas hay en casi todos los rubros, Yoko Ono, Gala Dali, Marylin Monroe. Pero en el futbol tienen otro sabor, no existen muchos limites, especialmente al principio de lo que están dispuestas hacer.

Y con los medios sociales hoy en día, se han extendido como pólvora las botineras, son una mezcla de “Influencistas”, “Políticas”, “Comentaristas” y “Provocadores Sociales”

Hay medios dedicados solamente a ellas, sus fotos calientes, sus videos muy atrevidos y hasta los detrás de las cámaras.

CLEOPATRAS DE HOY

También los supuestos videos de encuentros sexuales que fueron distribuidos según ellas sin autorización marcan que tan lejos algunos de ellas están dispuestas a llegar.

Si los jugadores son los Leones, las Botineras son las dueñas del Circo

