Premier League transferencias: Anthony Martial, Fabian Delph, Tammy Abraham, Divock Origi

Continúan los rumores de que Anthony Martial, estrella del Manchester United, podría mudarse a Sevilla antes de que el periodo de transferencia europea se cierre a fin de mes, reportó The Sun.

Según el diario inglés, el equipo de La Liga quiere “traer un gran nombre” este verano y está concentrando sus esfuerzos en el delantero de Martial y Paris Saint-Germain, Julian Draxler.

A pesar de los informes a principios de la semana de que Martial quería quedarse y luchar por su lugar en Old Trafford, muchos cree que pueden tentar al jugador de 22 años.

“Martial parecía que partiría de Old Trafford durante el verano, pero el club se negó a venderlo a un rival de la Premier League”, dice The Sun, que agrega que la estrella tiene una relación “díscola” con el subjefe José Mourinho.

Guardiola hace lo posible porque no salga Delph

El jefe de Man City, Pep Guardiola, ha vetado un movimiento de préstamo para la estrella de la Copa Mundial de Inglaterra Fabian Delph, quien es buscado por el Besiktas en Turquía.

City quiere ‘dinero en efectivo’ para Zinchenko

Sin embargo, City está preparado para dejar que Oleksandr Zinchenko abandone el club antes de que se cierre el período de transferencia.

Las conversaciones con el equipo español Real Betis están en marcha, dijo el Manchester a Evening News, pero City no está interesada en un contrato de préstamo, a menos que exista la obligación de comprar.

Los campeones de la Premier League quieren “dinero en efectivo” para el internacional ucraniano, que solo hizo 14 apariciones la temporada pasada. Se ha sugerido una tarifa de alrededor de £ 10.8 millones, de acuerdo con The Sun.

Origi quedó en el ‘limbo’ cuando el movimiento de Dormund colapsó

El delantero del Liverpool Divock Origi se encuentra en el “limbo” después de que los Rojos se desconectaron de las conversaciones por un pase al Borussia Dortmund.

El internacional de Bélgica Origi estaba ansioso por mudarse a Alemania, pero Dortmund quería un préstamo de una temporada, informa el Daily Mirror, pero eso no convenía al Liverpool.

Los Rojos “solo buscaban un final permanente para su estadía en Anfield, pero Dortmund tenía poco interés en cumplir con el precio de venta de £ 27 millones de los Rojos”.

Spurs rechazan movimiento Modric

Los Spurs rechazaron la oportunidad de fichar al ex jugador y estrella de la Copa Mundial de Croacia Luka Modric en el verano. Modric fue vinculado con una movida al Inter de Milán pero también se ha reclamado que se le ofreció a los Spurs. El Real Madrid ha negado que quisieran vender al centrocampista, reportó The Sun.

Chelsea no permitió que Abraham se uniera a los Spurs

Los Spurs también perdieron la oportunidad de fichar al delantero del Chelsea e Inglaterra Tammy Abraham el día de la fecha límite. Los Lilywhites ofrecieron 25 millones de libras esterlinas para el delantero, pero los Blues no aceptaro, informo el diario inglés.

West Ham se pierde de Ben Arfa

La ex estrella de la Premier League Hatem ben Arfa no se unirá al West Ham y, en su lugar, firmará para Rennes. El contrato del delantero francés en el Paris Saint-Germain expiró al final de la temporada pasada y fue cortejado por los Hammers, pero Ben Arfa, quien pasó cinco temporadas con el Newcastle United, ha optado por permanecer en Francia, finalizó The Sun.

