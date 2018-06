Predicciones Rusia 2018: México llegará a cuartos de final en el Mundial de Rusia 2018, un hito solo logrado una vez por la selección mexicana y el torneo lo ganará un equipo de América Latina, España o Portugal.

Estas fueron las predicciones que compartió el miércoles el famoso Brujo Mayor.

“Decreto, como mexicano, que el equipo de la selección mexicana va a ganar en los primeros cuatro partidos y va a salir adelante en muy buen lugar. Ometéotl, así lo quiero, así lo deseo, así es, así será”, dijo Antonio Vázquez Alba, conocido como Brujo Mayor, al celebrar un ritual para desear suerte al combinado mexicano.

Afirmó que si bien México no va a ganar el campeonato, la selección de fútbol arrancará con buen pie, pues empatará o ganará 1-0 con el equipo alemán, ganador en Brasil 2014.

“Este domingo vamos a pelear contra Alemania, y para ellos es como ir a jugar al llano”, indicó el brujo, conocido por sus predicciones en política y deportes, que admitió no ser un gran entendido de fútbol

Finalmente, llegará a cuartos de final, al esperado quinto partido del campeonato. Una hazaña que solo logró en 1986, cuando fue sede del campeonato, perdiendo contra Alemania.

