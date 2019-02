Potland Timbers logran victoria 3 a 0 frente al Real Salt Lake

Portland Timbers logran victoria 3 a 0 frente al Real Salt Lake. Al jugar su último partido de la pretemporada 2019, presentado por Old Trapper Beef Jerky, los Portland Timbers cerraron el juego en la Mobile Mini Sun Cup el sábado por la noche, derrotando al Real Salt Lake 3-0 en el Complejo Deportivo Kino en Tucson, Ariz.

El mediocampista Andy Polo anotó su primer gol de la pretemporada y agregó dos asistencias, mientras que el delantero Jeremy Ebobisse y el mediocampista Sebastián Blanco agregaron goles para Portland. El mediocampista Diego Valeri registró dos asistencias para los Timbers, quienes abren la temporada regular el sábado 2 de marzo en Colorado.

Portland anotó 14 goles en seis partidos de pretemporada, recibiendo goles de nueve jugadores diferentes. Los Timbers anotaron dos veces en la primera mitad el sábado por la noche, recibiendo goles de Ebobisse y Blanco, antes de que Polo anotara en la segunda mitad.

Portland Timbers logran victoria y con sus tres goles en Tucson, a Ebobisse se le otorgó la Bota de Oro para el torneo 2019 Mobile Mini Sun Cup. En el lado defensivo el sábado por la noche, el portero Jeff Attinella hizo ocho salvamentos para ayudar a los Timberos a registrar su segundo cierre de la pretemporada.

Los Timbers tomaron una temprana ventaja de 1-0 en el quinto minuto cuando Blanco jugó un balón largo por el ala derecha hacia Polo. Pasando a toda velocidad por delante de su defensor, Polo entregó un cruzado preciso en la casilla de seis yardas a Ebobisse, quien terminó por encima del portero Nick Rimando.

En el minuto nueve, el esfuerzo de largo alcance de Blanco desde 30 yardas de distancia se disparó sobre el travesaño. Continuando con el ataque, Valeri despojó al defensor Brooks Lennon fuera del área de 18 yardas y jugó un pase en el área de penal a Blanco, pero Rimando hizo una parada de buceo para parar el balón.

Segundos después, el tiro bajo de Blanco desde el borde izquierdo de la caja se disparó a pulgadas del segundo palo en el minuto 15.

En el minuto 27, el servicio de saque de esquina de Valeri encontró al defensor Jorge Villafaña en las afueras de la parte superior del cuadro, pero su intento de volea perdió el objetivo.

Portland duplicó su ventaja en el minuto 44 cuando Polo jugó a Valeri en el espacio en el borde derecho del área penal. Valeri luego jugó un pase cuadrado en el centro de la caja de seis yardas hacia Blanco, cuyo final deslizante encontró la parte de atrás de la red para convertirla en un marcador de 2-0.

Continuando con el ataque en el minuto 62, el intento de Valeri en bicicleta cerca de la parte superior de la caja fue salvado por Rimando.

Los Timbers aumentaron su ventaja en el minuto 72 cuando Valeri lanzó Polo al espacio por el flanco izquierdo. Polo goteó en el área de penalización, primero derrotó a su defensor cerca de la línea de meta antes de meter la pelota a través de las piernas de Rimando en su poste más cercano desde un ángulo cerrado para hacer el 3-0.

Cerca de la parte superior del área de penal, el delantero Foster Langsdorf pasó el balón a Valeri cerca del borde derecho del área, antes de que su disparo en el poste cercano fuera rechazado por Rimando en el minuto 87.

Después de que Portland Timbers logran victoria jugaran su primer partido de la temporada regular de la MLS 2019, los Timbers viajarán para enfrentarse a los Colorado Rapids en el Sporting Goods Park de Dick el sábado 2 de marzo.

Comenzando a las 3 p.m. (Pacífico), el partido contra Colorado se transmitirá en vivo en ROOT SPORTS con transmisiones de radio locales en 750 AM / 102.9 FM The Game (en inglés) y La GranD 1150 AM / 93.5 FM (en español).

Portland Timbers contra Real Salt Lake (MLS Pretemporada)

23 de febrero de 2019 – Complejo deportivo Kino (Tucson, Ariz.)

Goles a la mitad 1 2 F

Portland Timbers 2 1 3

Real Salt Lake 0 0 0

Resumen de puntuación:

POR: Ebobisse (Polo, Blanco), 5

POR: Blanco (Valeri, Polo), 44

POR: Polo (Valeri), 72

Resumen de la disciplina:

POR: Chara (precaución), 65

RSL: Beckerman (precaución), 68

POR: Valeri (precaución), 74

Alineaciones:

POR: Arquero Attinella, D Valentin, D Mabiala, D Cascante, D Villafaña, M Guzmán (Zambrano, 86), M Chara, M Blanco, M Polo, M Valeri, M Blanco (Williamson, 81), F Ebobisse (Langsdorf, 81)

RSL: Arquero Rimando, D Lennon, D Glad, D Silva, D Herrera, M Beckerman, M Luiz, M Savarino, M Kreilach, M Baird, F Rusnak