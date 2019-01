¿Porque llegan tantos jugadores latinos a la MLS?

PLATA, EXPERIENCIA, SEGURIDAD

Las razones que escuchamos casi a diario es la económica, si la MLS esta pagando muy bien, no como México o como Europa, pero no esta nada mal.

También una de las razones, sobretodo la que les gusta a los agentes. Es que es una buena vidriera para mostrar a sus jugadores y lograr contratos millonarios tanto en Europa como también en México.

La otra razón también bien importante es los pagos, en la MLS todo funciona a la perfección, el pago al jugador es completamente asegurado. No hay dudas que pueda cobrar lo que arreglo por contrato y el día que el contrato estipula.

Y porque no mencionar los estadios y las facilidades. Es un ambiente profesional, el lugar, el trato, la manera que se maneja el marketing del equipo y de los jugadores.

Pero lamentablemente una de las razones fundamentales es la manera civilizada que se vive en las ciudades donde la MLS esta. Y ya sea LA o NYC, desde Atlanta a Chicago, o las otras ciudades, se vive en paz, no hay miedo a los secuestros, robos y agresiones de los fanáticos.

PROTEGER A LA FAMILIA VIENE PRIMERO

Lamentablemente este fin de año le toco a un jugador de la MLS, Maxi Moralez fue a pasar las fiestas a su país, Argentina y sufrió un robo y así se expreso en los medios sociales.

“Quería decirles que me entraron a mi casa anoche y me robaron todo todo. Esas cosas que me faltan eran todo para donar (botines, ropa, zapatillas, camisetas) además de electrónicos, herramientas etc. Empezar el año así es un mal sabor porque eran cosas para ayudar, ojalá esa gente que entro le sirva al menos para algo productivo, aunque lo dudo. Si alguien le ofrece algo de las cosas que mencione mas que nada camisetas y botines por favor avisar ayudemos a que estas lacras desaparezcan”.

“Muchas gracias feliz año para todos”

Todo ocurrió durante el fin de año, la estrella del NYCFC, Maxi Moralez, en su casa en la provincia de Santa Fe. un poco al norte de la ciudad de Rosario, cuna de muchos brillantes jugadores

Moralez se quedo con la boca amarga, pero eso servirá de energía para darnos una temporada 2019 espectacular, el será el conductor del NYCFC.

Lamentablemente los jugadores no hablan mucho de estos temas en publico, pero es mas común de lo que pensamos. Ellos por estar en el extranjero están mas expuestos.

