Perú:La espera de 36 años le duró dos partidos

Luchó, batalló, lo intentó… pero al final Perú volvió a fallar en su intento de marcar su primero gol en Rusia 2018 y de sumar sus primeros puntos. Lamentablemente para la causa inca no importa lo que venga, porque volvió a perder 1-0, esta vez ante Francia y ya está eliminada.

Perú no asistía a una Copa del Mundo desde España 1982, y sufrió mucho para volver a la máxima justa. Incluso en la eliminatoria rumbo a francia 1998 quedó eliminada por diferencia de goles. Para Rusia 2018 se valió de todo tipo de circunstancias para alcanzar el boleto, entre ellas tres puntos que ganó en la mesa por un reclamo de Chile ante Bolivia y un gol en un tiro libre indirecto, que fue cobrado de manera directa.

Jugadores más jóvenes que anotaron un gol ganador (último gol de un partido y que sirve para deshacer un empate) en la Copa del Mundo:

> Pelé #BRA en 1958 vs. Gales con 17 años.

> Origi #BEL en 2014 vs. Rusia #RUS con 19 años.

> MBAPPÉ #FRA en 2018 vs. Perú #PER con 19 años.

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 21, 2018