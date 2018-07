Pelé felicita a Mbappé por igualar su récord de dos goles (VIDEOS)

El exjugador y estrella del fútbol brasileño Edson Arantes do Nascimento, conocido en el mundo como Pelé, felicitó en las redes sociales al francés Kylian Mbappé por haber marcado dos goles con menos de 20 años de edad en un partido de eliminación del Mundial, algo que no se había visto desde que él mismo brasileño lo hizo en 1958.

Pelé escribió en su cuenta de Twitter un mensaje de celebración al jugador del equipo francés luego de que se impusiera 4-3 a Argentina en octavos de final del Mundial de Rusia, con dos goles de Mbappé, quien está a meses de cumplir 20 años.

Congratulations, @KMbappe. 2 goals in a World Cup so young puts you in great company! Good luck for your other games. Except against🇧🇷! 😅/ Parabéns, Kylian. Marcar 2 gols em uma partida da Copa te coloca em boa companhia! Boa sorte no resto da competição. Exceto contra o 🇧🇷! https://t.co/DW0XcJF49m

— Pelé (@Pele) June 30, 2018