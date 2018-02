Patinadora Gabriela Papadakis sufre problema de vestuario durante su presentación

Habían comenzado a sonar las notas de “Shape of You”, de Ed Sheeran, cuando Gabriella Papadakis se percató de que el público vería más de lo que ella deseaba durante su rutina de patinaje artístico, reportó The Associated Press.

Se había soltado accidentalmente un gancho del hermoso vestido verde que usaba la francesa para la danza en hielo durante los Juegos Olímpicos. Era evidente que el vestido no se sostendría a la altura del cuello.

Y más tarde, un pecho de la deportista quedó expuesto, mientras la televisión transmitía en directo a todo el mundo.

Cuando el gancho se soltó, la patinadora, de 22 años de edad, comenzó a preocuparse más por mantener el vestuario en su lugar que por sincronizar sus pasos. Su rutina del programa corto, con su pareja Gillaume Cizeron, amenazaba con quedar en el recuerdo.

“Lo sentí de inmediato, y recé”, afirmó Papadakis. “Era lo único que podía hacer”.

De algún modo, la pareja francesa logró mantener la compostura durante buena parte de su presentación.

Sin embargo, en la parte final de la rutina, cuando Papadakis se inclinó hacia atrás, sostenida por los brazos de Cizeron, el vestido se le desplazó hacia arriba y su seno quedó expuesto. Las imágenes fueron difundidas por la televisión, y se desató el revuelo en las redes sociales.

Por su parte la cadena NBC explicó en un comunicado a The Associated Press que lograron editar el video.

“Nuestra cobertura de la danza en hielo fue en directo esta noche. Una vez que un problema de guardarropa de una competidora fue evidente de forma breve, intencionalmente empleamos planos de cámara más abiertos y seleccionamos cuidadosamente las repeticiones para ocultar el asunto”, dijo NBC. “Hemos editado el video para todas las retransmisiones y repeticiones”.

Finalmente la patinadora francesa y su pareja obtuvieron el lunes el segundo puesto con 81.93 puntos, detrás de la pareja canadiense Tessa Virtue y Scott Moir.