El dueño del club PAOK, el empresario Ivan Savvidis, ingresó dos veces a la cancha acompañado de guardaespaldas. En la segunda ocasión, sin el abrigo que vestía la primera vez, Savvidis entró aparentemente con una pistola enfundada. En ningún momento Savvidis hizo movimiento alguno que indicara que iba a usar el arma.

PAOK vs. AEK was abandoned after a pitch invasion that included PAOK’s owner confronting the referee with what appeared to be a gun in his waistband: https://t.co/jmsRNm28mq pic.twitter.com/B9CLuTCzQt

