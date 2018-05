Los Tuzos del Pachuca estrenan nuevo director técnico, el club mexicano anunció que el español Pako Ayestarán, será el nuevo encargado de dirigir al equipo de la Liga MX.

“La Directiva de Grupo Pachuca informa que el nuevo director técnico de los Tuzos será el español Francisco ‘Pako’ Ayestarán, quien a partir del torneo Apertura 2018 tomará el mando del primer equipo para sus compromisos de Liga Mx y Copa Mx”, dijo un comunicado de la directiva del equipo.

TE PUEDE INTERESAR: Mundial Rusia 2018: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido entre Argentina vs Haití?

Por su parte el nuevo técnico del Pachuca dijo estar contento y orgulloso de formar parte del Pachuca.

“Para mí es un honor y un verdadero orgullo tener la oportunidad de formar parte de un club con la historia, la afición y la tradición futbolística que tiene el Pachuca. La Liga Mx es una de las competiciones más importantes del mundo”, afirmó Ayestarán en unas declaraciones circuladas a los medios.

El estratega madrileño, de 55 años de edad, llega en sustitución de Diego Alonso y entrenará a su tercer equipo en el fútbol mexicano, luego de tomar el banquillo de los Estudiantes Tecos, con los que fue campeón de la Liga de Ascenso en el 2014.

TE PUEDE INTERESAR: Los Tigres del Norte fueron dar a la carcel (VIDEO)

En 2015 tomó las riendas del Santos Laguna, en sustitución de Pedro Caixinha, sin embargo solo estuvo en dicho torneo debido a que obtuvo malos resultados.

En el currículum de Ayestarán también está el nombre del Valencia de la Liga Española, equipo al que dirigió en 2016 y UD Las Palmas, al que estrenó en 2017.

Los objetivos de Pako Ayestarán para su nuevo equipo son clasificar al club hidalguense a la liguilla, de la que se ha ausentado por tres torneos consecutivos.

The countdown to @ChampionsLeague final is on!

But how will it match up to the day @PakoAyestaran will never forget, in Istanbul 13 years ago today?

#LFC #UCLfinal #ChampionsLeague pic.twitter.com/bjXvdx9F06

— The Coaches’ Voice (@CoachesVoice) May 25, 2018