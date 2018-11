NY Red Bulls manda en los duelos contra Atlanta

A New York Red Bulls le ha ido bien contra Atlanta United esta temporada. Después de haberlos derrotado en Atlanta y en el Red Bull Arena durante la temporada regular. Dos partidos ganados con contundencia. Ahora quedan dos más. Cómo para que el once del ‘Tata’ cierre el año ganando los dos partidos.

El domingo, 25 de noviembre, los New York Red Bulls se enfrentarán contra Atlanta United, en el estadio Mercedes-Benz, en la primera final de la Conferencia Este. Incluso con este éxito, en tienda neoyorquina piensan que no son favoritos. A estas alturas, los anteriores triunfos no importan para nada.

Por ejemplo, Sean Davis salió a decir que sus compañeros no se ven como favoritos. “Sabemos lo buen equipo que es Atlanta. Son un grupo fantástico y creo que en este punto solo tenemos que pasar la página y reiniciar. Creo que esa es la mentalidad que hemos tenido a lo largo de las últimas semanas de entrenamiento y creo que es algo a lo que tenemos que atenerse”, comentó el jugador energético.

Una de las claves para derrotar a Atlanta, será detener a Miguel Almirón, quien Davis dice que es probablemente su jugador más importante.

“Almirón puede marcar la diferencia en cualquier momento. Creo que eso es realmente importante, y él es un chico que todos los equipos lo analizan antes de jugar. Sabemos que estamos haciendo nuestra debida diligencia y no creo que esté demasiado lejos para decir que él es el jugador más importante para ellos”.

Por su lado, el capitán Luis Robles, después del entrenamiento se refirió a cómo la temporada regular es muy diferente a la postemporada, y debido a que Nueva York no ha perdido un partido contra Atlanta en la corta historia de la serie, “Atlanta buscará vengarse”

“Son los playoffs, por lo que el contexto que lo rodea es muy diferente. Cuando miras los otros dos enfrentamientos, son diferentes. Por supuesto, este partido no será como los playoffs. Si hay algún diferencia con los enfrentamientos anteriores. Ellos saldrán a vengarse de las dos derrotas. Que quieren enderezar la nave en el sentido de deshacerse de recuperarse y eso solo genera más presión para nosotros”.

Red Bulls regresa por el título de la Conferencia por primera vez desde 2015, y buscarán finalmente ser el club para levantar el trofeo de la Copa MLS, que ha evadido al club durante 23 años, pero según Robles, este año se siente diferente.

“Creo que la magnitud solo aumenta debido a la agonía de la historia de este club, 23 años, no han ganado la Copa MLS. Cuando miras los últimos años, hemos estado muy cerca y hemos tenido equipos realmente buenos. Sin embargo, este equipo es tan dinámico, tan joven, y cuando hago un inventario de lo que hemos podido lograr este año, hay una parte de mí que se olvida de que estos tipos no estuvieron presentes en 2014 y 2015. en cierto modo, ese tipo de trabajo nos beneficia porque hay un carácter audaz en su enfoque, así como una audacia que creo que va a ser un buen augurio para nosotros”, agregó el experimentado arquero de NYRB.

Ya acerca la hora cero. Este domingo es el día. La ida se jugará en Atlanta. Y aquí en el Red Bulls Arena, los neoyorquinos querrán cerrar con el título. Misión difícil, pero no imposible. Para ello tiene que buscar la fórmula y derrotar a los “Tata boys”, y conseguir su tercer y cuarto triunfo consecutivo en lo que va del año.

