Hoy se dio a conocer de manera oficial la nueva playera de visitante que lucirá la selección de México durante la próxima Copa del Mundo Rusia 2018.

A través de redes sociales, la marca Adidas, patrocinadora oficial de los uniformes del “Tricolor”, reveló el nuevo diseño de la playera de visitante de México para Rusia 2018, utilizando a jugadores como Javier “Chicharito” Hernández, Carlos Vela y Héctor Moreno como modelos.

Aquí te decimos 5 cosas que debes saber sobre la nueva playera de México para el Mundial Rusia 2018, según información de Adidas.

La playera de visitante de México para Rusia 2018 utiliza la tecnología Climachill de Adidas, lo que permite a esta prenda mantener a los jugadores secos, ya que la tela absorbe el sudor.

— adidas Football (@adidasfootball) March 20, 2018