Novak Djokovic: tercero en la lista de los más ganadores de Grand Slam

El serbio Novak Djokovic conquistó su tercer título del US Open y su segundo consecutivo en un torneo de Grand Slam este año, tras vencer en la final por 6-4, 7-6 (4) y 6-3 a Juan Martín Del Potro.

Todo el arsenal del gigante argentino fue insuficiente frente a la trinchera cavada por Djokovic, cuyo despliegue defensivo truncó la ilusión de su rival, quien debió esperar nueve años para volver a la final de un Grand Slam.

Luego de someterse a una cirugía en el codo derecho hace varios meses, Djokovic rugió en el Abierto de Estados Unidos con su extraordinaria para pasar de la defensa al ataque a su antojo.

“Si me hubieran preguntado en febrero cuando me operé que iba a ganar Wimbledon, el US Open y el Masters de Cincinnati hubiera sido muy difícil de creer”, dijo Djokovic.

“Pero al mismo tiempo siempre hubo una parte de mí que se lo imaginó y que confió que pronto iba a recuperar el nivel deseado de tenis”, agregó el serbio.

Novak Djokovic entre los tres grandes de la historia

Con su victoria en el US Open, el serbio amaneció este lunes como tercero del ránking mundial de la ATP, por detrás de Rafael Nadal y Roger Federer, primero y segundo de la clasificación, respectivamente.

El campeonato en el Abierto de Estados Unidos representa el título número 14 de Grand Slam para el serbio, con lo que igualó a su héroe de la infancia, el estadounidense Pete Sampras.

🇦🇺 🏆🏆🏆🏆🏆🏆

🇫🇷 🏆

🇬🇧 🏆🏆🏆🏆

🇺🇸 🏆🏆🏆 14 Grand Slam titles for @DjokerNole 😱#USOpen — ATP World Tour (@ATPWorldTour) September 10, 2018

En este sentido, Novak Djokovic ahora ocupa junto a Sampras el tercer lugar en la lista de ganadores de todos los tiempos.

Nadal es segundo en ese listado con 17, en tanto que Federer es el más ganador en la historia con 20 títulos.