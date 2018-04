Un luchador ‘cavó su propia tumba’. Y es que se metió con lo más querido para muchas personas, pues desafortunadamente quien resultó ser su víctima fue una pequeña niña.

El luchador independiente Devin Danger fue el causante de la furia de cientos de usuarios y sobre todo del papá de la menor.

Según el diario Excélsior y el portal Wrestling Inc., en una función realizada en Estados Unidos, Danger se acercó a una menor para saludarla, pero aunque todo iba bien, jamás se imaginaron que cuando la niña extendió su mano para saludarlo éste quitaría la suya y como si no fuera suficiente le escupió el chicle que traía.

El luchador se retiró con una sonrisa burlona, pero de inmediato el padre enfurecido decidió atacar por la espalda y agarrarlo a golpes.

La imagen en muy poco tiempo se concirtió en viral, por lo que Danger se vio obligado a emitir una disculpa pública asegurando que sólo se trató de un accidente.

“Mi conducta no sólo me afectó a mi laboralmente, sino también afectó a mi esposa y mis hijos, quienes ahora están recibiendo malos tratos. Mis acciones fueron accidentales, no tenía intensión de lastimar a nadie. Espero que esta disculpa remedie todo. Me he dedicado años a la lucha y estoy trastornado por mi conducta. Todos cometemos errores, alguno más idiotas que otros, sólo me quiero enfocar en lo más importante… LA LUCHA”, escribió el deportista.

Pero a pesar de sus disculpas los usuarios no se lo perdonaron: “Eres absolutamente un pedazo de m… Tu disculpa te pone a ti como la víctima. A nadie le interesa que tu carrera se haya visto afectada”; le dijo el usuario Henry Carless.

Mientras que otro usuario llamado Gary Maxwell: “Por favor. POR FAVOR explícame cómo escupirle a un niño pequeño puede ser un accidente. Me encantaría saberlo. Deberías anunciar tu retiro en este momento. Cuaalquier persona que te apoya a ti apoya el abuso infantil”.

Yeah. No. You're an absolute peice of shit. Your apology makes you out to be a victim. Nobody gives a fuck about how this has affected you, scum.

— Henry Carless (@henrycarless1) March 31, 2018