Este domingo 20 mayo jugarán Nigeria Super Eagles vs Atlético Madrid en un partido amistoso, la transmisión en vivo será a las 1:00 p.m., hora del Este. En esta ocasión los equipos se enfrentaran en el Estadio Godswill Akpabio en Nigeria.

Luego de terminar La Liga y convertirse en los campeones de la UEFA Europa League, los rojiblancos visitaran a los nigerianos para un partido amistoso organizado por la Liga Española.

Aquí te mostramos cómo disfrutar el partido por TV o dispositivo móvil.

TE PUEDE INTERESAR: Santos Vs Toluca: Los Guerreros se imponen al Toluca en la final de la Liga MX

En televisión:

El partido entre Nigeria Super Eagles vs Atlético Madrid se transmitirá a través del canal de deportes beinSports en Español.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver partido a través de beinSports Connect. Debes crear una cuenta para tener acceso.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego con la aplicación de bein sports, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Happening Now: @NGSuperEagles in training ahead of International Friendly vs @Atleti at the Godswill Akpabio Int'l Stadium, Uyo tomorrow at 6pm #SoarSuperEagles pic.twitter.com/f13FCh5lUt

— The NFF 🇳🇬 (@thenff) May 21, 2018