NFL: Vikings vs. Rams los 5 datos imperdibles de estos equipos

En Los Ángeles está todo listo para el partido de la NFL entre Los Angeles Rams y los Minnesota Vikings, partido que marcará el inicio de la cuarta semana de la NFL.

La última vez que éstos equipos jugaron fue el 19 de noviembre de 2017, y los Vikings vencieron 24 a 7 a los Rams.

El partido lo transmitirá la cadena FOX Deportes en EE. UU., el jueves 27 de spetiembre a las 8:20pm ET y se disputará en el Coliseo de Los Ángeles, como le informamos con anterioridad, aquí.

Here’s another indicator of how good #LARams offensive line has been: Jared Goff is averaging 2.64 seconds to throw, which is among the slowest in the #NFL (PFF). Translation: He’s had all day. pic.twitter.com/EwkjgwPLkE

— J.B. Long (@JB_Long) September 26, 2018