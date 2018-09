NFL Vikings vs Rams: cómo ver gratis y en vivo el partido del 27 de septiembre

El Jueves por la Noche de la NFL de este 27 de septiembre tendrá como protagonista el duelo Vikings vs Rams, en un partido que se perfila de alto voltaje dado el momento actual de ambos equipos.

La transmisión en vivo será este jueves a partir de las 8:20 pm hora del Este, en el Coliseo de Los Ángeles.

Los Vikings viajarán a Los Ángeles por primera vez en 25 años, cuando perdieron 24-7 ante los Raiders el 5 de septiembre de 1993.

El equipo de Minnesota tiene récord de 1-1-1, tras sufrir su primera derrota de la temporada al caer en casa ante los Bills de Buffalo.

Por su parte, los Rams de Los Ángeles permanecen invictos con tres victorias, después de derrotar 35-23 a sus vecinos Chargers.

Los Vikings tienen marca histórica de 27-16-2 contra los Rams, con una racha de cinco victorias consecutivas.

En Television:

El partido Vikings vs Rams se estará transmitiendo en vivo por el canal Fox. Si tienes suscripción a cable, visita tu guía local para encontrar el canal.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido en linea a través de DIRECTV NOW.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el Vikings vs Rams Azul con la aplicación de Fox y Fox Sports Play, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

The #Vikings look to rebound against the Rams on Thursday night.

📰: https://t.co/IOMjyrwivS pic.twitter.com/nUsUIPvYvM

— Minnesota Vikings (@Vikings) September 25, 2018