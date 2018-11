NFL Saints vs Cowboys: cómo ver en vivo el partido del 29 de noviembre

La semana 13 de la NFL arranca este jueves 29 de noviembre con el duelo Saints vs Cowboys, clave para el futuro de los Vaqueros, que se enfrentarán al mejor equipo de la liga.

La transmisión en vivo será a partir de las 8:20 pm hora del Este, en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas.

Cuando ya se acerca el último mes de temporada regular de la presente campaña de la NFL, comienzan a definirse las posibilidades de llegar a los playoffs para varios equipos.

Los Cowboys vienen de ganar su tercer partido en fila tras derrotar a los Washington Redskins en el Día de Acción de Gracias, y quedar líderes de la NFC Este con registro de 6-5.

Pese a mejorar en las últimas semanas, Dallas deberá demostrar si tiene la capacidad de ser un rival a la altura del mejor equipo de la NFL.

Los Saints viajarán a Texas con su impresionante récord de 10-1, producto de diez victorias consecutivas, gracias a su implacable ofensiva y su más que eficiente línea defensiva.

En Television:

El partido Saints vs Cowboys se transmitirá en vivo por el canal Fox Deportes. Si tienes suscripción a cable, visita tu guía local para encontrar el canal.

En internet:

Puedes ver el partido en línea sin suscripción en Estados Unidos a través de DIRECTV NOW, un servicio cuyo costo es de $40 mensuales, pero que puedes probar gratis por una semana.

RB Ezekiel Elliott speaks on having 100 percent confidence in the #DallasCowboys defense, how the team must build on the momentum of this current three-game winning streak + more.

🎥 https://t.co/qYc49ODL3v pic.twitter.com/YBICVWwZe9

— Dallas Cowboys (@dallascowboys) November 26, 2018