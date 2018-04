Llega la NFL Draft: Tras el fin de la temporada 2017 con la sorpresiva victoria en el Super Bowl LII de los Philadelphia Eagles sobre los New England Patriots (41-33), llega el Draft 2018 de la NFL, informó el sitio ESPN Deportes.

A continuación te presentamos 5 datos que debes saber sobre el esperado evento:

El jueves dio inicio la primera de siete rondas que se llevarán a cabo a lo largo de tres días, reseñó ESPN sobre el Draft, que se realizará por primera vez en Dallas, TX, desde 1936.

#NFLDRAFT Quote of the night goes to the 10th overall pick, new @AZCardinals QB Josh Rosen: “I was pretty pissed off I fell…I was really angry teams were passing on me…there were nine mistakes made ahead of me.” pic.twitter.com/8zTnVhyPFC

— NFL Draft ‘18 (@NFL_DRAFT) April 27, 2018