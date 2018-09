NFL Dolphins vs Patriots: cómo ver en vivo el partido del 30 de septiembre

Este domingo 30 de septiembre se disputará el partido Dolphins vs Patriots, por la cuarta semana de la temporada regular de la NFL.

La transmisión en vivo será a partir de las 1:00 pm hora del Este, en el Estadio Gillete de Foxboro, Massachusetts.

Los Dolphins viajan a la casa de Tom Brady con un sorprendente récord de 3-0 que los tiene en la primera posición del Este de la Conferencia Americana, con una frescura digna de las playas de Miami.

En contraparte, los Patriots saldrán intentarán hacer respetar su territorio, algo que necesitan con urgencia. Y es que la escuadra de Nueva Inglaterra está urgida por ganar, tras registrar el tercer peor inicio de temporada, con récord de 1-2.

Execution, getting on the same page, learning from mistakes.#Patriots focused on getting the job done: https://t.co/X8zQipngRR pic.twitter.com/Irabgmx1mw

— New England Patriots (@Patriots) September 27, 2018