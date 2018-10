NFL Colts vs Patriots: cómo ver en vivo el partido del 4 de octubre

Este jueves 4 de octubre se disputará el partido Colts vs Patriots, en el inicio de la quinta semana de la temporada regular de la NFL.

La transmisión en vivo será a partir de las 8:00 pm hora del Este, en el Estadio Gillete de Foxboro, Massachusetts.

Los Patriots de Nueva Inglaterra repetirán en casa después de vapulear a los Dolphins de Miami 38-7, gracias a una aceitada línea defensiva y a Tom Brady, quien pese a sufrir dos intercepciones, lanzó tres pases de touchdowns con 274 yardas por aire.

Highlights from Tom Brady's three-touchdown performance in Week 4! #MIAvsNE #GoPats pic.twitter.com/IJuI4sx0XX

Entre tanto, los Colts de Indianápolis viajarán a Massachusetts tras su segunda derrota consecutiva a manos de los Houston Texas, que los mandó al sótano del Sur de la Conferencia Americana.

Plus 11 more fantasy lessons learned in Week 4: https://t.co/IQX9QDtnHU (via @MarcasG ) pic.twitter.com/bKABIH1VRe

En Television:

El partido Colts vs Patriots se transmitirá en vivo por Fox. Si tienes suscripción a cable, visita tu guía local para encontrar el canal.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido en linea a través de DIRECTV NOW.

A post shared by New England Patriots (@patriots) on Oct 1, 2018 at 7:27am PDT

View this post on Instagram

En internet:

Puedes ver el partido en línea sin suscripción en Estados Unidos a través de DIRECTV NOW, un servicio cuyo costo es de $40 dólares mensuales, pero que puedes probar gratis por una semana.

With all these @fortnitegame touchdown celebrations across the @NFL, we thought we’d join in on the fun.

BUT THEN JR. BLUE BROUGHT THE 🔥! pic.twitter.com/pvTXo4gmsD

— Colts Cheerleaders (@ColtsCheer) September 30, 2018