NFL Chargers vs Chiefs: choque de titanes de la AFC

Con los playoffs de la NFL a menos de un mes, la semana 15 de la NFL abre acciones con el partido Chargers vs Chiefs, un choque entre los dos mejores equipos de la AFC por lo que se anticipa de todo menos aburrimiento.

El juego, que se celebrará en el Arrowhead Stadium, casa de los Chiefs, mostrará a Los Ángeles y a Kansas City en su más alto nivel para intentar apoderarse del título de la AFC Oeste.

El partido del jueves verá enfrentados a los dos equipos con mejores registros de la Conferencia Americana de la NFL: los Chiefs tienen marca de 11-2, mientras que los Chargers exhiben foja de 10-3.

Tales números brindan a la rivalidad en la AFC Oeste otro matiz, en el que Kansas City ya espera por enero mientras los Chargers se mantienen en lucha por su pase a la postemporada.

A post shared by NFL (@nfl) on Dec 10, 2018 at 9:17pm PST

View this post on Instagram

Los buenos resultados en la actual campaña de ambos equipos se debe, en buena parte, al excepcional desempeño de sus mariscales de campo.

En el caso de Kansas City, el novato Patrick Mahomes, quien está en su primer año completo como titular, es líder de la NFL en pases de anotación y yardas, con 43 y 4,300 respectivamente.

A post shared by Kansas City Chiefs (@chiefs) on Dec 9, 2018 at 2:59pm PST

View this post on Instagram

Si Mahomes y los Chiefs mantienen su paso y se imponen en el partido del jueves por la noche, asegurarían el título divisional al barrer la serie contra Los Ángeles.

Por otra parte, Kansas City, que ya alcanzó su pase a los playoffs tras vencer a Baltimore 27-24, pareciera tener ventaja adicional: ha ganado de forma consecutiva los últimos nueve partidos contra los Chargers, incluyendo el primer juego de la actual temporada, en el que se impusieron 38-28.

"The advantage that we get here, it’s pretty tremendous every single week." 🏟

We can't wait to see you all rock Arrowhead on Thursday night! 🤘 pic.twitter.com/uSS5Qm9eta

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) December 10, 2018