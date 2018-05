Neymar gana premio como Jugador del Año de la Liga Francesa

El jugador brasileño de fútbol, Neymar, sorprendió a todos tras lograr coronarse como el mejor Jugador del Año de la Liga Francesa 2018 tras su debut con el Paris Saint-Germain.

No juega desde febrero, pero aun a si el ex jugador del Barcelona, ganó el domingo el premio Jugador del Año de la Liga Francesa luego de superar al uruguayo Edinson Cavani y al francés Éylian Mbappé, reportó The Associated Press.

El centrocampista Florian Thauvin, del Marsella, el otro aspirante al galardón, terminó en cuarto lugar durante la ceremonia de premiación de la Liga 1 en París.

“Me gustaría dar las gracias a todos mis compañeros”, declaró el brasileño Neymar al canal deportivo beIN Sports. “Me siento muy honrado y muy contento con nuestra campaña. No habría podido ganar este trofeo sin mis compañeros.”

Neymar ha anotado 19 goles en la liga y contribuido a otros 13 en solo 20 partidos con el PSG, el campeón francés.

No ha jugado desde que se fracturó un metatarso del pie derecho durante un partido contra Marsella disputado el 25 de febrero. Lo operaron en marzo en Brasil y reanudó los entrenamientos y el trabajo con la pelota en forma ligera en su intento por estar en forma para la Copa Mundial, que comienza el mes entrante en Rusia.

#Ligue1 Así recibió el brasileño Neymar su premio como Mejor jugador de la temporada. Su compatriota, el legendario Ronaldo, se lo entregó. Tuvo palabras de agradecimientos para sus compañeros del #PSG pic.twitter.com/6WC6S8hYrU — Idioma Fútbol (@idiomafut) May 14, 2018

Cavani, que terminó en segundo sitio, se llevó el premio la campaña anterior y es de nuevo líder de goleo en la liga esta campaña con 28 anotaciones, seguido de Thauvin con 22. Mbappé tiene 13 dianas con el PSG, al que llegó desde el excampeón Mónaco.

El técnico del PSG, el español Unai Emery, que dejará el equipo al finalizar la temporada, fue galardonado con el premio Entrenador del Año porque el conjunto conquistó las tres competiciones futbolísticas de Francia.

Ligue 1 🏆⚽️👏🏽 A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on May 12, 2018 at 5:10pm PDT

Sin embargo, el PSG continuó su sequía en torneos europeos al quedar eliminado en octavos de final de la Liga de Campeones por segunda campaña consecutiva.