Neymar admitió que algunas de sus reacciones fueron exageradas tras recibir faltas durante el reciente Mundial.

El astro brasileño añadió, mediante un video difundido el domingo por uno de sus patrocinadores, que ha cambiado, tras todas las críticas que recibió en su país y en el extranjero por fingir faltas.

“Pueden pensar que exagero. Y a veces sí exagero. Pero la verdad es que sufro sobre la cancha”, dice Neymar en el anuncio.

En referencia a la derrota de la selección brasileña ante Bélgica en los cuartos de final, Nemar afirma: “Pueden pensar que me caigo demasiado, pero la verdad es que no me caí, me derrumbé”.

Eu caí. Mas só quem cai, pode se levantar. Você pode continuar jogando pedra. Ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé. Porque quando eu fico de pé, parça, o Brasil inteiro levanta comigo.#umnovohomemtododia Assista o vídeo na íntegra: https://t.co/GKvLfqOIbB pic.twitter.com/3EFBx68zL8 — Neymar Jr (@neymarjr) July 30, 2018

“Me tardé en aceptar sus críticas. Me llevó tiempo mirarme al espejo y convertirme en un nuevo hombre”, indica el futbolista en el anuncio.

Las burlas por cómo fingió las faltas, o el enojo por cómo exageró el más mínimo contacto con él hizo que casi todo mundo se sumara, en su momento, al tren de ataques y chistes en su contra. Lo mismo participaron personas, que ganado, u otros animales. Exagerar el dolor se convirtió en motivo suficiente para caer en la “categoría Neymar Jr.”

Ya hablen con Neymar, ya está de pena ajena… Hasta el IMSS y la Cruz Roja de Holanda lo agarran de meme https://t.co/3fmRtWNnjT pic.twitter.com/mXCcvAL92u — Sopitas (@sopitas) July 3, 2018

La fabricación de imágenes GIF también fue una constante en las redes sociales de millones de aficionados. El incidente que vivió con el mexicano Miguel Layún valió incluso para que fuera cuestionado en conferencia de prensa.