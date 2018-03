New York RB vs Tijuana: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF?

Este martes 13 de marzo se jugará el partido New York RB vs Tijuana para los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, la transmisión en vivo del partido será a las 9:00 p.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

Don't miss the second leg of the #SCCL2018 Quarterfinals as the Club Tijuana takes on the NY Red Bulls at home in Red Bull Arena on Tuesday, March 13 at 8pm ET. @NewYorkRedBulls v @Xolos pic.twitter.com/KvFrIF80wQ

— THE CHAMPIONS (@TheChampions) March 9, 2018