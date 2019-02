New England Revolution empata 2-2 en pretemporada

El New England Revolution enfrentó a los campeones checos de la Primera Liga FC Viktoria Plzeň a un empate, 2-2, en un amistoso de pretemporada en el Marbella Football Center en España.

Los delanteros Cristian Penilla y Brian Wright contribuyeron con los goles del New England Revolution, ya que el miembro más reciente de los Revs, el mediocampista español Carles Gil, jugó 45 minutos y entregó una asistencia en su debut en el New England Revolution solo dos días después de empatar con el club del club español Club Deportivo La Coruña.

El New England Revolution se abrió camino con el primer gol en el minuto 35 cuando Gil recogió una pelota en el centro del campo y encontró a Penilla corriendo por el lado izquierdo.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE: Atlanta United rompe récord de transferencia de la MLS

El ecuatoriano terminó el contraataque con un zurdazo para darle a los Revs una ventaja de 1-0. El portero Cody Cropper mantuvo a Viktoria sin anotaciones durante sus 45 minutos en la red, logrando cinco salvamentos clave que incluyo una parada uno a uno en el minuto 39.

El delantero de tercer año Brian Wright dobló la ventaja con un golpe bajo con el pie derecho en el minuto 73.

Un par de productos de la Academia de la Revolución se combinaron en la acumulación, ya que Isaac Angking encontró a Diego Fagundez, quien luego entregó la asistencia del jugador de la academia. Sin embargo, los contendientes de la Liga de Europa se defendieron con dos goles en los últimos ocho minutos, primero con un gol de penal de Jean David Beauguel en el minuto 82 y el empate de Pavel Bucha en el minuto 85.

New England Revolution regresará a la acción de pretemporada el domingo 3 de febrero a las 5:00 a.m. ET contra el equipo ruso FC Krasnodar. Krasnodar se encuentra actualmente en el segundo lugar en la Premier League rusa y se está preparando para jugar en la Ronda de Europa League 32 a finales de este mes.

New England Revolution 2, FC Viktoria Plzeň 2

1 de febrero de 2019 – Marbella Football Center (Marbella, España)

Resumen de puntuación:

NE – Cristian Penilla (Carles Gil) 35 ’

NE – Brian Wright (Diego Fagundez, Isaac Angking) 73 ’

Plzeň – Jean David Beauguel (Penal) 82 ’

Plzeň – Pavel Bucha 85 ’

Resumen de mala conducta:

Ninguna tarjeta

New England Revolution (1er tiempo): Cody Cropper, Edgar Castillo, Antonio Delamea, Andrew Farrell, Tyler Freitas, Scott Caldwell ©, Zachary Herivaux, Tajon Buchanan, Cristian Penilla, Juan Fernando Caicedo (Teal Bunbury 31 ’), Carles Gil

New England Revolution (2do tiempo): Brad Knighton, Gabriel Somi, Jalil Anibaba, Michael Mancienne, Brandon Bye, Justin Rennicks, Wilfried Zahibo, Scott Caldwell © (Isaac Angking 61 ‘), DeJuan Jones, Diego Fagundez, Teal Bunbury (Brian Wright 61 ‘)

El entrenador Friedel: “Era un equipo de la Liga de Campeones. Estaban en un grupo duro con Roma y Real Madrid. Se clasificaron para la Europa League al terminar tercero. Vencieron a AS Roma en casa, por lo que son un buen equipo.

Así que lo pone en perspectiva, lo buenos que son los jugadores que tenemos. Nuevamente, fue una buena oportunidad para conseguir 30, 45, 60 minutos de carrera en uno, por lo que estamos muy, muy contentos “.

En Carles Gil debutó a pesar de no tener una sesión de entrenamiento completa con sus compañeros de equipo:

Entrenador Friedel: “Era importante que él tenga cierta continuidad con el equipo. Puedes ver la calidad que tiene en la pelota. Jugó un muy buen balón para el gol de Cristian Penilla. Penilla también está empezando a tener algo de nitidez. En general, muy bien. Pensé que Diego Fagundez jugó un muy buen balón para Brian Wright, también, muy buenas señales “.

Entrenador Friedel: “Una de las cosas buenas cuando puedes contratar a un jugador que ha estado jugando en Europa al comienzo de nuestra temporada, estarán en plena forma”. Deberían estar, porque estarán a mitad de la temporada. Así que no estamos preocupados por ningún tipo de problemas de condición física y, una vez más, no solo para Carles, sino para todos los jugadores, es importante obtener más tiempo de partido “.