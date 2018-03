Nate Solder habría firmado contrato con los Patrios tras 7 temporadas con los Giants

Nate Solder, jugador estadounidense de la NFL, tiene previsto firmar contrato con los New York Giants después de ser solicitado por varios equipos, según detalló patriotswire.com, citando a Ian Rapoport, informante para el NFL Network.

El jugador dejará a los New England Patriots luego de siete temporadas con ellos. Rapoport agregó que Solder aceptó un contrato por cuatro años por un monto de 62 millones de dólares, con 35 millones garantizados.

The #Giants are expected to sign former #Patriots LT Nate Solder, source said. They get their franchise left tackle. Huge get.

La transferencia de Solder, de 29 años, sin embargo, no fue un paso sorpresivo, pero sí deja a los Patriots sin un jugador importante a quien deberán reemplazar con prontitud, lo cual no será tarea fácil.

Los Giants, por su parte, se llevan a una de las figuras más codiciadas del mercado, que será asimismo la más prometedora del equipo. Solder fue en su momento el nominado de los Patriots para el premio NFL Walter Payton Man of the Year Award y contó con el apoyo de sus seguidores en redes sociales, informó el sitio bleacherreport.com.

Además de su alto rendimiento en el deporte, Solder ha mantenido constancia notable en su carrera. En 2015 sufrió un desgarre de bíceps que lo hizo retirarse por una temporada completa luego de cuatro partidos; ha perdido dos juegos en seis temporadas.

An excellent role model on and off the field. Thank you Nate for being such a great teammate. Post the hashtag #WPMOYChallenge +Solder Or #RT so we can help Nate win this award! @soldernate

— Rob Gronkowski (@RobGronkowski) December 29, 2017