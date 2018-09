Naomi Osaka vence a Serena Williams en una polémica final del US Open

La tenista japonesa Naomi Osaka derrotó hoy a Serena Williams por 6-2, 6-4 en la final del US Open, para convertirse en la primera mujer nipona en ganar un título de Grand Slam.

La hazaña se vio empañada por las penalizaciones impuestas en contra de Williams por parte del juez de silla, hecho que derivó en una demostración de ira pocas veces vista por parte de la tenista estadounidense.

En el segundo juego del segundo set, el juez Carlos Ramos penalizó a Serena por una infracción de entrenamiento ilegal, después de que el coach de Williams, Patrick Mouratoglou, le indicara que debía ir a la red con más frecuencia, algo que no está permitido en los torneos de Grand Slam.

La penalización generó un intercambio de palabras, en la que Williams le dijo en repetidas ocasiones al juez que ella no era una tramposa.

“You only me an apology. I have never cheated in my life. I have a daughter and I stand for what’s right!” – Serena to Carlos Ramos after receiving the point penalty #usopen pic.twitter.com/g34xn851JR

— Andrew Jerell Jones (@sluggahjells) September 8, 2018