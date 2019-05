Nacionales derrotan a Dodgers y Bravos ganan a Diamondbacks

Página

El grand slam de Gerardo Parra en el octavo ayudó a los Nacionales de Washington a remontar el sábado ante los Dodgers de Los Ángeles y ganar 5-2.

Brian McCann conectó un jonrón por encima de la piscina tras el jardín izquierdo y Johan Camargo pegó otro vuelacercas para ayudar a los Bravos de Atlanta a derrotar 6-4 el sábado a los Diamondbacks de Arizona, en la MLB.

Kevin Gausman (2-3) admitió una carrera y cinco hits en seis innings. Escapó un atasco con un out y las bases cargadas en el cuarto, cuando Nick Ahmed pegó un elevado de out y Alex Avila un roletazo de out. Cuando los Diamondbacks volvieron a llenar las bases con un out en el sexto, Ahmed conectó un elevado de sacrificio que redujo la ventaja de Bravos de Atlanta a 2-1 y Avila se fue ponchado.

Recuperado de una lesión en la pantorrilla, Jonny Venters retiró a su único bateador, David Peralta, en un roletazo de out que puso fin al juego para firmar su primer salvamento.

Merrill Kelly (3-4) admitió tres carreras y ocho hits en siete innings.

Por los Bravos, los venezolanos Ronald Acuña de 5-2; Ender Inciarte de 4-1 con una remolcada. El curazoleño Ozzie Albies de 4-1 con una anotada y una impulsada. El panameño Johan Camargo de 1-1 con una anotada y una remolcada.

Por los Diamondbacks, el dominicano Ketel Marte de 5-0. El venezolano Eduardo Escobar de 4-0; Wilmer Flores de 4-3 con una anotada.

Parra pega un grand slam, Nacionales derrotan a Dodgers 5-2

El grand slam de Gerardo Parra en el octavo ayudó a los Nacionales de Washington a remontar el sábado ante los Dodgers de Los Ángeles y ganar 5-2.

Parra _fichado el jueves por los Nacionales tras ser ofertado por San Francisco la semana pasada_ envió a la grada en el centroderecha una recta de Dylan Floro en el sexto turno al bate del inning, en su segundo jonrón de la temporada. Es el segundo grand slam de su carrera, después del que logró el 22 de abril de 2012 contra Atlanta.