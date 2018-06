Continúan los partidos de la Copa Mundial Rusia 2018 y este domingo 24 de junio se enfrentarán en la cancha Polonia y Colombia, la transmisión en vivo será a las 2:00 p.m., hora del este, desde el ‘Kazan Arena’ en Kazán, Rusia.

Aquí te mostramos cómo ver el encuentro por TV o dispositivo móvil.

📷✅ Entrenamiento de la Selección Colombia en Kazán con la mira en Polonia. #MiCorazónTricolor #Rusia2018 pic.twitter.com/97IMFB5HYz — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 21, 2018

TE PUEDE INTERESAR: Video de Chiquis Rivera desnuda impacta las redes sociales (VIDEO)

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido Polonia vs. Colombia se transmitirá a través del canal de Telemundo, sede oficial en español de la Copa Mundial Rusia 2018.

Haz click aquí para ver nuestro calendario del Mundial 2018

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego Polonia vs. Colombia con las aplicaciones de Telemundo Now y DIRECTV NOW, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

¡A levantarse, Selección Colombia! Optimismo, confianza y fe, tres virtudes que permiten vencer la adversidad. ⚡️🛡️#MiCorazónTricolor #Rusia2018 pic.twitter.com/Z6eKp5i4O5 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 19, 2018

TE PUEDE INTERESAR: Decisión de Corte Suprema beneficia a inmigrantes en peligro de deportación

Dos opciones para ver el partido de Polonia vs. Colombia si no tienes suscripción de cable:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes probar gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

¡A levantarse, Selección Colombia! Optimismo, confianza y fe, tres virtudes que permiten vencer la adversidad. ⚡️🛡️#MiCorazónTricolor #Rusia2018 pic.twitter.com/Z6eKp5i4O5 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 19, 2018

TE PUEDE INTERESAR: ICE cierra “temporalmente” oficina en Portland por presiones de manifestantes

Si no puedes ver los tuits del momento haz clic aquí.

Tweets by FCFSeleccionCol