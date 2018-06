Este sábado 16 de junio se enfrentarán Perú vs Dinamarca en el partido de la Copa Mundial Rusia 2018, la transmisión en vivo será a las 12:oo p.m., hora del Este. En esta ocasión el partido se llevará a cabo en el Estadio Mordovia en Saransk, Rusia

Aquí te mostramos cómo disfrutar el partido por TV o dispositivo móvil.

Pedro Aquino y @pedrogallese nos regalan esta postal luego de sus declaraciones ante la prensa nacional e internacional. #PreparadosParaTodo #Rusia2018 pic.twitter.com/f8tGKxlXuj — Selección Peruana (@SeleccionPeru) June 13, 2018

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido Perú vs Dinamarca se transmitirá a través del canal de Telemundo, sede oficial en español de la Copa Mundial Rusia 2018.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego Perú vs Dinamarca con las aplicaciones de Telemundo Now y DIRECTV NOW, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Cómo todos los días, estamos felices de estar en Moscú #Rusia2018 🇵🇪🙌🏽⚽️#ArribaPeru pic.twitter.com/DHnLnfnUd1 — Selección Peruana (@SeleccionPeru) June 13, 2018

Si no tienes suscripción de cable puedes ver el partido de Perú vs Dinamarca:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes ensayar gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

Nuestra Sub 20 también entrena en Khimki y se alista una vez más para ser sparring de los mayores. 🙌🏽🇵🇪⚽️#PreparadosParaTodo pic.twitter.com/hIJMJIPfrs — Selección Peruana (@SeleccionPeru) June 13, 2018

Tweets by SeleccionPeru

