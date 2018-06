Este martes 26 de junio se enfrentarán Nigeria vs Argentina en el último partido del Grupo D de la Copa Mundial Rusia 2018, la transmisión en vivo será a las 2:00 p.m., hora del Este, en el Estadio de San Petersburgo en Rusia.

Ambos equipos se jugarán su última oportunidad para obtener un cupo en los octavos de final del Mundial Rusia 2018.

Aquí te mostramos cómo verlo por TV o dispositivo móvil.

[SELECCIÓN MAYOR] @Argentina define los últimos detalles para enfrentar a Nigeria. ¡Así fue el entrenamiento de hoy! pic.twitter.com/DiocBWEHeV — Selección Argentina (@Argentina) June 25, 2018

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido Nigeria vs Argentina se transmitirá a través del canal de Telemundo, sede oficial en español de la Copa Mundial Rusia 2018.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego Nigeria vs Argentina con las aplicaciones de Telemundo Now y DIRECTV NOW, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

[SELECCIÓN MAYOR] @Argentina se entrenó hoy con el foco puesto en el partido del martes. ¡Seguimos juntos por un mismo objetivo! pic.twitter.com/ze5YjYDOxA — Selección Argentina (@Argentina) June 24, 2018

Dos opciones para ver el partido de Nigeria vs Argentina si no tienes suscripción de cable:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes ensayar gratis por una semana.

También está disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

Si no puedes ver los tweets del momento haz clic aquí.

Tweets by Argentina

