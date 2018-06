Luego de su triunfo frente a la selección sueca, el actual campeón de futbol del mundo, Alemania, jugará su tercer partido de la Copa Mundial de la FIFA, en esta ocasión sera contra Corea del Sur. La transmisión en vivo del partido Corea del Sur vs Alemania será este miércoles 27 de junio a las 9:00 a.m., hora del Este, desde el Kazan’ Arena, Rusia.

DESCARGA AQUÍ EL CALENDARIO DEL MUNDIAL 2018

Aquí te mostramos cómo disfrutar el partido por TV o dispositivo móvil.

Football-tennis anyone? ⚽🎾

Tune into our Daily Round-Up Show LIVE now on https://t.co/FfUVOSXTBS to see what else our boys have been up to 👀#DieMannschaft #ZSMMN #WorldCup pic.twitter.com/qLSQ7EVTzc

— Germany (@DFB_Team_EN) June 26, 2018