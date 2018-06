Continúan los partidos de la Copa Mundial Rusia 2018 y este martes 19 de junio se enfrentarán Colombia vs Japón, la transmisión en vivo será a las 8:00 a.m., hora del Este, desde el Estadio Mordovia Arena en Saransk, Rusia.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

El encuentro entre la cabeza y la pelota, puntual y con un destino seguro. 🚦🕶️🦈#FCFMayores #MiCorazónTricolor pic.twitter.com/TgPcCdOe5w — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 17, 2018

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido Colombia vs Japón se transmitirá a través del canal de Telemundo, sede oficial en español de la Copa Mundial Rusia 2018.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego Colombia vs Japón con las aplicaciones de Telemundo Now y DIRECTV NOW, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

¡Nuestra Selección Colombia se conecta en Rusia con Roaming Movistar! Conéctate tú también. @MovistarCo pic.twitter.com/cFsiUpidLz — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 12, 2018

Dos opciones para ver el partido de Colombia vs Japón si no tienes suscripción de cable:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes ensayar gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

