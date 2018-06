Mundial Rusia 2018: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido Brasil vs Suiza?

Este domingo 17 de junio se enfrentarán Brasil contra Suiza, en la primer ronda de eliminaciones del Copa Mundial Rusia 2018 . La transmisión en vivo será a las 2:00 p.m., hora del Este, en el Estadio Rostov Arena de Rostov, Rusia.

Aquí te mostramos cómo ver el juego por TV o dispositivo móvil.

Enquanto a Copa começava, a Canarinho treinava! Hora de ver como foi o #TreinodaSeleção em 1 minuto ⏱🇧🇷 #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/uQlZgcNsi8 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 14, 2018

TE PUEDE INTERESAR: Copa Mundial Rusia 2018: Cómo ver gratis y en vivo las eliminatorias de la Copa Mundial Rusia 2018

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido Brasil vs Suiza se transmitirá a través del canal de Telemundo, sede oficial en español de la Copa Mundial Rusia 2018.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego Brasil vs Suiza con las aplicaciones de Telemundo Now y DIRECTV NOW, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Bola na rede do @Phil_Coutinho no treino de hoje para entrar ainda mais no clima da estreia. Faltam 3 dias! #GigantesPorNatureza #Copa2018 pic.twitter.com/kNWCTIQmQD — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 14, 2018

TE PUEDE INTERESAR: EXCLUSIVA: Mundial 2022: ¿Dónde se jugará la próxima Copa Mundial?

Dos opciones para ver el partido de Brasil vs Suiza si no tienes suscripción de cable:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes ensayar gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

Si no puedes ver los tweets del momento haz clic aquí.

Tweets by CBF_Futebol

TE PUEDE INTERESAR: EXCLUSIVA: “Estás loca, esos tacos son muy caros…”, describió inmigrante sobre la humillación que vivió (VIDEO)