Este viernes 22 de junio se enfrentarán Brasil vs Costa Rica, en la primera ronda de eliminaciones del Copa Mundial Rusia 2018. La transmisión en vivo será a las 8:00 a.m., hora del Este, en el Estadio Krestovskyi de St. Petersburg, Rusia.

Aquí te mostramos cómo ver el juego por TV o dispositivo móvil.

Agora é pra valer! Treino para o jogo de sexta já está rolando e as portas foram fechadas para dar privacidade à atividade. Vamos, Brasil! #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/Eim1GV6pW0 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 19, 2018

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido Brasil vs Costa Rica se transmitirá a través del canal de Telemundo, sede oficial en español de la Copa Mundial Rusia 2018.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego Brasil vs Costa Rica con las aplicaciones de Telemundo Now y DIRECTV NOW, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Dos opciones para ver el partido de Brasil vs Costa Rica si no tienes suscripción de cable:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes ensayar gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

Galera acelerando no aquecimento antes da bola rolar pra valer no #TreinodaSeleção. #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/ML8gNCznsQ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 19, 2018

