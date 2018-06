Este jueves 21 de junio se enfrentarán Francia vs Perú en el partido de la Copa Mundial Rusia 2018, la transmisión en vivo será a las 11:oo a.m., hora del Este, en el Estadio Nizhny Novgorod de Rusia

Aquí te mostramos cómo verlo por TV o dispositivo móvil.

[SELECCIÓN MAYOR] Pensando en el partido con Croacia 🇭🇷, Argentina volverá a entrenar hoy a las 18 (hora de Rusia). pic.twitter.com/xP1aXawF3h — Selección Argentina (@Argentina) June 19, 2018

TE PUEDE INTERESAR: Adamari López felicita a Toni Costa y provoca rumores de embarazo



Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido Argentina vs Croacia se transmitirá a través del canal de Telemundo, sede oficial en español de la Copa Mundial Rusia 2018.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego Argentina vs Croacia con las aplicaciones de Telemundo Now y DIRECTV NOW, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

TE PUEDE INTERESAR: Copa Mundial Rusia 2018: ¿Cómo ver gratis el partido de Irán vs España?

Dos opciones para ver el partido de Argentina vs Croacia si no tienes suscripción de cable:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes ensayar gratis por una semana.

También está disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

[SELECCIÓN MAYOR] @Argentina realizó hoy una nueva jornada de entrenamiento con la mente puesta en su próximo rival: Croacia. pic.twitter.com/KHpxTucv21 — Selección Argentina (@Argentina) June 18, 2018

TE PUEDE INTERESAR: ÚLTIMA HORA: Auto que huía de Patrulla Fronteriza se estrella y deja 5 muertos



Si no puedes ver los tweets del momento haz clic aquí.

Tweets by Argentina

ES TENDENCÍA:

Descarga aquí el calendario del Mundial