Luego de su derrota frente a la selección mexicana, el actual campeón de futbol del mundo, Alemania, jugará su segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA, en esta ocasión sera el partido Alemania vs Suecia. La transmisión en vivo será a las 2:00 p.m., hora del este, desde el Estadio Olimpiyskiy Fisht en Sochi, Rusia.

Descarga aquí el calendario del Mundial Rusia 2018.

Aquí te mostramos cómo disfrutar el partido por TV o dispositivo móvil.

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido Alemania vs Suecia se transmitirá a través del canal de Telemundo, sede oficial en español de la Copa Mundial Rusia 2018.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego Alemania vs Suecia con las aplicaciones de Telemundo Now y DIREC-TV NOW, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Puedes ver el partido incluso si no tienes suscripción de cable:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio cuesta $10 al mes, pero puedes probar gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

