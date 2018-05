Luego del aburrido ensayo del Tri ante Gales, este sábado 2 de junio se enfrentaran nuevamente México vs Escocia en el partido amistoso rumbo a la Copa Mundial Rusia 2018, la transmisión en vivo será a las 9:00 p.m., hora del este. En esta ocasión el partido amistoso se llevará acabo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Aquí te mostramos cómo disfrutar el partido por TV o dispositivo móvil.

En televisión:

Este partido México vs Escocia se transmitirá en español por los canales de Univision.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el juego México vs Escocia a través de DIRECTV Now. Debes crear una cuenta para tener acceso.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego con la aplicación de FOX Sports Go y Univision NOW pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

TE PUEDE INTERESAR: “Perro” Bermúdez vuelve a Televisa para el Mundial Rusia 2018

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes ensayar gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

SCOTLAND | Callum Paterson and Scott McKenna were next up to try the 10 Ball Crossbar Challenge. Could they beat Faddy and Peter Grant's score of seven?

10 balls.

30 seconds.

18 yards out.

Combined score.

Nominate your challengers.#ScotlandinPeru pic.twitter.com/PAJXPpgHhO

— Scottish FA (@ScottishFA) May 29, 2018