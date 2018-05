Este lunes 28 de mayo se enfrentaran Estados Unidos vs Bolivia en el partido amistoso rumbo a la Copa Mundial Rusia 2018, la transmisión en vivo será a las 6:30 p.m., hora del este. En esta ocasión el partido amistoso se llevará acabo en el Estadio Talen Energy de Pennsylvania.

Aquí te mostramos cómo disfrutar el partido por TV o dispositivo móvil.

