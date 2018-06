Luego de que esta mañana se diera a conocer que Norteamérica albergará el Mundial de Futbol 2026, 23 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá, serán las anfitrionas de los partidos del Mundial 2026.

Las 23 ciudades que son finalistas para que la FIFA elija donde se jugaran los partidos del Mundial 2026 incluyen tres en Canadá, tres en México y 17 en los Estados Unidos.

CONFIRMED

134 votes for @United2026

65 votes for @Morocco2026_EN

1 vote for ‘None of the bids’

2026 @FIFAWorldCup will be hosted by @united2026 🏆⚽️ pic.twitter.com/FB2mkmcj29

— FIFA Media (@fifamedia) June 13, 2018