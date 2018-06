El presidente Donald Trump dijo esta mañana en un mensaje a través de Twitter que agradece las felicitaciones recibidas por haber ganado la candidatura para que Estados Unidos sea la sede del Mundial de Futbol 2026 junto con Canadá y México.

“Trabajé duro en esto, junto con un gran equipo de gente talentosa. Nunca fallaremos, ¡y será una gran Copa del Mundo!”, publicó en la red social.

Thank you for all of the compliments on getting the World Cup to come to the U.S.A., Mexico and Canada. I worked hard on this, along with a Great Team of talented people. We never fail, and it will be a great World Cup! A special thanks to Bob Kraft for excellent advice.

