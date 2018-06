Rusia 2018: ¿Quién hizo el Google Doodle de hoy?

Finalmente arrancó la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, y Google celebra este gran evento deportivo mundial con el World Cup 2018 Google Doodle que ilustra una visión alegre del espíritu del partido de fútbol.

El collage Doodle de hoy, fue diseñado por Gluekit, da un adelanto especial del arte diverso en incorporar elementos de los 32 artistas invitados únicos Doodles.

Un nuevo doodle aparecerá cada día del torneo, dibujado por artistas de cada país que ilustran cómo es el fútbol en ese país.

“La serie Doodle de este año celebrará las ricas culturas y el talento de los 32 países participantes presentando artistas invitados provenientes de cada nación”, reportó Google.

Durante el próximo mes, los jugadores de las 32 selecciones nacionales competirán por el mejor rango en 12 lugares en 11 ciudades de todo Rusia. Con un total de 64 partidos, el mundial culminará en el Estadio Luzhniki en Moscú el 15 de julio.

Let the matches begin! Celebrate ⚽ around the 🌎🌍🌏 in today's #GoogleDoodle….& stay tuned for more to come! → https://t.co/ZXbnwSGerM pic.twitter.com/Qz2FyXIRIN

— Google Doodles (@GoogleDoodles) June 14, 2018