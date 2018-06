La Selección Mexicana de Futbol debuta el próximo domingo ante Alemania en su camino por el Mundial Rusia 2018. Sin embargo, pocas veces se recuerda que el camino del Tri haya estado tan lleno de piedras como el de ahora. De tal manera, su papel de víctima, ante los campeones del mundo, parece claro, aunque en el mundo del futbol, todo es posible de acuerdo a la historia.

En Mundo Hispánico te recordamos los obstáculos que la Selección Mexicana debe dejar de lado para trascender en Rusia 2018 y lograr esa obsesión de jugar, al menos, un quinto partido.

💪🏼 Y así iniciamos un día de entrenamiento para nuestro primer partido en #Rusia2018 #NadaNosDetiene pic.twitter.com/RUoendWTZ8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 15, 2018

1.- Malos resultados producto de mal funcionamiento

Por más optimismo que exista siempre, no es un secreto que la Selección Mexicana llega golpeada en la parte de los resultados. Sin marcar gol en dos de los últimos tres amistosos y apenas con un tanto a favor en la victoria ante Escocia. Con un entrenador cuestionado por tantos cambios a su once inicial y con jugadores que se ven desconcertados en posiciones que no dominan.

Como sea, algo debe ver el entrenador, Juan Carlos Osorio, que los demás no ven y que lo llevó a avanzar sin dificultades a la Copa del Mundo

¿MOMENTO O JERARQUÍA? #FOXenRusia @ruubenrod nos habla de los posibles movimientos que tendría Juan Carlos Osorio para encarar el debut de la Selección Mexicana #MEX en Rusia 2018, sobre todo en la delantera ¿Será Chicharito o Jiménez ante #GER? pic.twitter.com/70KbZdIRsk — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 15, 2018

2.- Escándalos fuera de la cancha

La famosa fiesta con 30 escorts, que terminó siendo una reunión para celebrar el cumpleaños 30 de Javier “Chicharito” Hernández, complicó el panorama de un grupo que parecía unido y sólido. Al principio se dijo que sólo habían sido 8 los futbolistas que acudieron, y el mismo festejado reveló que fueron todos, menos Jesús Corona.

La humillación pública a Héctor Herrera y el viaje que tuvo que hacer para aclarar las cosas con su esposa, mostraron que cada jugador quería salvar su pellejo. La revelación de la fiesta fue adecuada, pero tardía y golpeó el ánimo del jugador. Su funcionamiento y buen nivel es vital para las ideas que tiene Juan Carlos Osorio.

3.- Lesiones y más lesiones

Héctor Moreno, Andrés Guardado, Jonathan Dos Santos, Giovani Dos Santos, Néstor Araujo y Diego Reyes, pasaron por episodios que, finalmente, le costaron a los dos últimos su lugar en la Copa del Mundo. Tanta incertidumbre por saber quién estaría en la lista final, afectó, sin duda, los esquemas y planes de entrenamiento para encontrar a un once ideal.

4.- Distracciones por mal trato a familias

Como si lo anterior fuera poco, los jugadores debieron padecer el fraude que una empresa de vuelos privados le hizo al proveedor de viajes de la Selección Mexicana. El avión que debía transportar a las familias de los futbolistas a Rusia nunca apareció y los jugadores fueron notificados por sus esposas y padres.

Finalmente y tras diferentes arreglos comerciales, los familiares pudieron viajar en vuelos comerciales y los futbolistas pudieron concentrarse en lo que debe ocurrir en el terreno de juego.

📄 | NOTA Gracias a nuestros patrocinadores @Aeromexico y @Delta pudimos solucionar el contratiempo que hubo con el vuelo de los familiares de nuestros convocados. Sus familias viajarán esta misma noche en un 787-8 Dreamliner. 👉🏻 https://t.co/FdLd2ApbTb #NadaNosDetiene — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 14, 2018

