Robbie Williams hace gesto obsceno en la apertura del Mundial Rusia 2018

El astro británico del Pop Robbie Williams hizo una seña obscena en televisión durante su actuación del jueves en la ceremonia de apertura en la Copa del Mundial Rusia 2018.

El cantante levantó su dedo medio ante la cámara mientras interpretaba su éxito “Rock DJ” en la cancha del Estadio Luzhniki de Moscú previo al partido de arranque entre Rusia y Arabia Saudí, en un espectáculo visto por millones de personas alrededor del mundo.

Very excited to be returning to Russia to perform at the opening of the @FIFAWorldCup – tune in early on Thursday for an unforgettable show! #WorldCup pic.twitter.com/skwCwt21SM

— Robbie Williams (@robbiewilliams) June 11, 2018