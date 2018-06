Mundial Rusia 2018 Google Doodles: ¿Quiénes son los artistas en el doodle?

Luego de que arrancó el Mundial Rusia 2018, Google decidió celebrar este magno evento futbolístico con una serie de Doodles que se presentan diario.

Según Google, la serie Doodle de este año celebra las ricas culturas y el talento de los 32 países participantes presentando artistas invitados provenientes de cada nación. Sintonízate para ver los 32 Doodles a lo largo de los juegos, cada uno ilustrando la interpretación del artista sobre el futbol.

A continuación te presentamos a los artistas destacados en el doodle de hoy y lo que significa el futbol en su país, con información de Google.

“Futból es pasión en Colombia. La Copa del Mundo es un momento en el que todos nos unimos y las diferencias se quedan en la puerta. Futból nos ayuda a olvidar por un tiempo las dificultades que este país ha sufrido y nos ayuda a mirar hacia un futuro más brillante”. – Diego Cadena Bejarano

“¡Es el alma de la gente en Egipto!”. – Shennawy

Q: What does ⚽ mean in your country?

A: It is the soul of the people in Egypt!

-Shennawy, Egypt guest artist & 1 of 32 artists helping us celebrate ⚽ around the 🌎🌍🌏! #GoogleDoodle → https://t.co/s13uTUNtPh pic.twitter.com/AYmllhfLP0

— Google Doodles (@GoogleDoodles) June 16, 2018