Mundial Rusia 2018: ¿Cómo ver la retransmisión de los partidos ?

Finalmente Telemundo Deportes, la cadena oficial en español que transmitirá los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 reveló el calendario completo de los horarios de la transmisión y retransmisión de los partidos del mundial.

A continuación te presentamos el calendario y cinco datos importantes que necesitas saber para disfrutar al máximo la transmisión en vivo de los partidos del Mundial de Rusia 2018.

1. ¿Cuántos partidos se transmitirán y en qué canal?

Este año 32 países fueron los clasificados para jugar en el Mundial Rusia 2018, el cual incluye 64 juegos que podrás disfrutar en vivo a través de Telemundo Deportes, la sede exclusiva en español del Mundial Rusia 2018 y Universo. Si tienes suscripción a cable puedes disfrutar de la transmisión en vivo a través de las aplicaciones Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW y NBC Sports.

2. La inauguración

El jueves 14 de junio será la apertura oficial de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Para el día de inauguración, la cobertura previa del partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita empieza a las 8 a.m., seguido por “Hoy en la Copa Mundial de la FIFA” a las 10 a.m., con el pitazo inicial pautado para las 11 a.m. y la cobertura posterior al juego programada para comenzar a la 1 p.m. todos los horarios serán hora del Este.

3. ¿Dónde y cuando será la transmisión de los partidos?

La cobertura diaria de los partidos durante la ronda de apertura empezará la mayoría de los días a las 7 a.m. hora del Este, a partir del viernes 15 de junio y hasta el domingo 24 de junio. Cada día de la semana, tras un programa de 30 minutos previo al partido, Telemundo transmitirá cada uno de los juegos de la jornada, comenzando a las 7:30 a.m., 10:30 a.m. y 1:30 p.m. hora del Este. Durante la última semana del lunes 25 de junio al jueves 28 de junio, los juegos se transmitirán en vivo, a la misma vez, en Telemundo y Universo. La cobertura en vivo comenzará a las 9 a.m. y continuará hasta la finalización de cada partido, aproximadamente a las 4 p.m.

4. ¿Cómo ver la retransmisión de los partidos?

Universo ofrecerá retransmisiones de los juegos de cada jornada comenzando a las 5 p.m. (hora del Este), todos los días, desde el viernes 15 de junio hasta el domingo 24 de junio. Durante la última semana de la fase de grupos, de lunes 25 de junio a jueves 28 de junio, las retransmisiones comenzarán a las 4:30 p.m. A partir de la ronda de octavos de final y hasta el partido final, las retransmisiones serán cada noche desde las 8 p.m.

