Mundial Rusia 2018: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido Uruguay vs Francia?

En Uruguay cruzan los dedos mientras continúa la incertidumbre en torno a su goleador Edinson Cavani, que se lesionó en el partido contra Portugal.

Los médicos del plantel dijeron el lunes en un comunicado que una resonancia magnética reveló que Cavani, máximo goleador de la Celeste en el Mundial con tres tantos, padece “una lesión edematosa en el músculo gemelo interno de su pierna izquierda, sin rotura de fibras musculares”.

No aclararon cuáles son las perspectivas de que pueda jugar el viernes contra Francia en los cuartos de final.

Solo indicaron que “se controla su evolución”, reportó AP.

Uruguay vs Francia se enfrentarán este viernes 6 de julio en el estadio Nizhni Nóvgorod, Rusia y la transmisión del partido en vivo será a las 10:00 a.m, hora del Este.

Aquí te mostramos cómo disfrutar el partido por TV o dispositivo móvil.

DESCARGA AQUÍ EL CALENDARIO DEL MUNDIAL 2018

TE PUEDE INTERESAR: Trump lanza advertencia a ganador de la elección presidencial de México

#Rusia2018 | @Uruguay trabajó esta mañana en el Sports Centre Borsky de Nizhny Novgorod a tres días del encuentro ante @equipedefrance. https://t.co/zXC1kNJ6fr pic.twitter.com/23I4rgBTN4 — Selección Uruguaya (@Uruguay) July 3, 2018

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido Uruguay vs Francia se transmitirá a través del canal de Telemundo, sede oficial en español de la Copa Mundial Rusia 2018.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego Uruguay vs Francia con las aplicaciones de Telemundo Now y DIREC-TV NOW, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

TE PUEDE INTERESAR: Vidente predice el ganador del Mundial 2018 (VIDEO)



Puedes ver el partido incluso si no tienes suscripción de cable:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio cuesta $10 al mes, pero puedes probar gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.